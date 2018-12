Aus dem Gouverneursamt in Ankara hieß es am Nachmittag, es handele sich bei dem Deutschen um einen 48-jährigen Mann. Das Auswärtige Amt bestätigte die Information. "Bei dem tragischen Zugunglück in Ankara heute Morgen ist nach derzeitigem Kenntnisstand auch ein Deutscher verstorben. Dies konnte die türkische Polizei bestätigen", hieß es in einer E-Mail. Die Botschaft in Ankara sei informiert und stehe mit den türkischen Behörden und den Angehörigen in Kontakt. Aus welchem Bundesland das Opfer stammte, blieb zunächst unklar.