Vergewaltigt und getötet: die Journalistin Marinowa. Quelle: AP/dpa

Im Fall der getöteten TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa ist nach Angaben der bulgarischen Regierung ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden. Es handele sich um einen 21-jährigen Mann aus der Stadt Russe, der polizeibekannt sei, sagte der bulgarische Innenminister Mladen Marinow.



Ihm würden Vergewaltigung und vorsätzlicher Mord vorgeworfen. Wo in Deutschland der Mann gefasst wurde, sagte der Minister nicht. Man strebe die Auslieferung des Verdächtigen aus Deutschland an.