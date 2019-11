E-Zigaretten

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Ein aus Vitamin E gewonnenes Öl könnte der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge eine mögliche Ursache für die Todesfälle nach dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA darstellen. Das teilte die Behörde mit.



Es müssten aber noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, hieß es. 39 Menschen sind in den USA bislang nach dem Gebrauch von E-Zigaretten gestorben, mehr als 2.000 erkrankten. In Deutschland ist bislang kein ähnliches Phänomen bekannt.