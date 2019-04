Schwerer Regen könnte diesen Tornado verstecken, erwarten sie daher nicht, den Tornado zu sehen oder zu hören. Gehen sie jetzt in Deckung. Meteorologen in Birmingham

In einem Vorort von Birmingham starb ein Arbeiter beim Räumen umgestürzter Bäume.

Auch in Texas wurden am Wochenende mehrere Menschen Opfer von Tornados. In Angelina County starben zwei Kinder, als das Auto, in dem sie mit ihren Eltern unterwegs waren, von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.



Nachdem ein mutmaßlicher Tornado über eine archäologische Stätte gefegt war, mussten viele Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Mindestens acht Menschen waren in kritischem Zustand, eine Frau erlag später ihren Verletzungen.