Nach den schweren Verwüstungen durch Zyklon "Fani" arbeiten Helfer an der Ostküste Indiens am Wiederaufbau der Region. Millionen von Menschen hatten weder Strom noch sauberes Trinkwasser, so der Katastrophenschutz. Bei dem Unwetter starben mindestens 30 Menschen.



Die meisten von ihnen seien von umfallenden Bäumen oder von Haustrümmern erschlagen worden. Es gab schwere Überschwemmungen. "Fani" war am Freitag als stärkster Zyklon seit etwa 20 Jahren auf Indiens Ostküste getroffen.