Der Kühl-LKW war in Österreich gestoppt worden. Archivbild

Quelle: Herbert P. Oczeret/epa/dpa

Knapp vier Jahre nach dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster von Schleppern hat das Berufungsgericht in der ungarischen Stadt Szeged die vier Haupttäter zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.



Für drei der verurteilten Schlepper besteht darüber hinaus keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung, der vierte Mann kann dem Urteil zufolge frühestens nach 30 Jahren freigelassen werden. In erster Instanz waren die vier wegen Mordes zu jeweils 25 Jahren Zuchthaus verurteilt worden.