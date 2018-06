Falls die Leute sterben, dann soll er sie in Deutschland im Wald abladen. Chef der Schleuserbande (laut Abhörprotokoll)

Und die Telefonate gipfeln in der Anweisung des vermeintlichen Bandenchefs: "Falls die Leute sterben, dann soll er sie in Deutschland im Wald abladen." In diese Worte mischt sich offenbar noch Gelächter, zynisches Gelächter. Und so ersticken die 71 Insassen qualvoll, eingepfercht im Dunklen, noch bevor sie österreichischen Boden erreichen. Den Kühllaster stellt der Fahrer achtlos in einer Pannenbucht ab, steigt in den vorausgefahrenen Wagen seines Komplizen. Dann ergreifen beide die Flucht.