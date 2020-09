Tote in Container entdeckt (Archiv)

Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Mehr als drei Monate nach dem Tod von 39 Vietnamesen in einem Kühllastwagen hat die Polizei in Großbritannien die Todesursache bekanntgegeben. Die Menschen seien an Sauerstoffmangel und Überhitzung gestorben, hieß es von der britischen Polizei in Essex.



Mehrere Verdächtige befinden sich in U-Haft, darunter der 25-jährige Lkw-Fahrer. Ihm wird Totschlag und Menschenhandel vorgeworfen. Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen aus Vietnam waren am 23. Oktober in einem Lkw-Kühlcontainer gefunden worden.