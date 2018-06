Eine Frau war unter noch ungeklärten Umständen gestorben. Quelle: Andreas Rosar/dpa

Nach dem Tod einer 39-jährigen Frau in einem Freizeitbad in Fellbach sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Die Stuttgarterin war bewusstlos auf dem Boden des Schwimmerbeckens im Innenbereich des Freizeitbades gefunden und geborgen worden, wie die Polizei mitteilte. Sie starb in einem Krankenhaus.



Die Polizei sucht nun nach einem Mann, der sie beim Sprung vom Rand ins Becken gesehen habe. Auch der Mann, der die Schwimmaufsicht alarmiert hatte, soll sich melden - ebenso wie weitere Zeugen.