Als die Nachrichten aus dem fernen Europa kamen, waren einige Familien in Yen Thanh schon unruhig. Während die britische Polizei noch im Nebel stocherte, erst mal fälschlicherweise von Toten aus China sprach, hatten sie hier mehr als eine Vorahnung. So wie Familie Bui Thi. "Wir wussten, wo sich Bui Thi Nhung befand, fast zu jeder Zeit", erklärt Bui Thi Ding. Seine 19-jährige Schwester hatte sich auf den Weg nach Europa gemacht, wollte in Großbritannien arbeiten, um Geld zu verdienen. Damit die Familie unterstützen, die hoch verschuldet ist.



Bui Thi Nhung schickte regelmäßig Nachrichten, Fotos. Aus Deutschland, Frankreich, von allen Stationen der Schmuggelroute, die über Russland, das Baltikum bis Mitteleuropa verläuft. Und die für Bui Thi Nhung in England enden sollte. Dann blieben die Nachrichten aus, die Mutter verstummte, redete kein Wort mehr. Und mit jeder Stunde, in der sie sich nicht meldete, wurde klar: Die Tochter war eine der 39. Ihr Kind, wohl erstickt, auf dem Weg in ein vermeintlich besseres Leben. "Ich will nur noch", erklärt der Bruder, "dass der britische Botschafter meine Schwester zurückbringt. Wir wollen sie auf unserem Friedhof bestatten."