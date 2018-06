Sicherheitskräfte patrouillieren nach einem Anschlag. Archivbild Quelle: Mohammad Anwar Danishyar/AP/dpa

Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein Friedenstreffen zwischen radikalislamischen Taliban, Zivilisten und Sicherheitskräften in Ostafghanistan sind nach offiziellen Angaben 20 Menschen getötet worden. 16 weitere seien verletzt, sagte Attaullah Chogiani, Sprecher der Provinz Nangarhar.



Der Anschlag geschah am zweiten Tag einer landesweiten Feuerpause zwischen Taliban und Regierung. Nangarhar gilt als Basis des IS, der mit den Taliban verfeindet ist.