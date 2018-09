Nach dem Tod einer jungen Frau in Barsinghausen wurde ein Verdächtiger festgenommen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen bei Hannover hat die Polizei in dem Ort einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 24-Jährige befinde sich in Polizeigewahrsam, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.



Ermittler überprüfen demnach nun, ob sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet. Zeugenhinweise und weitergehende Ermittlungen hätten zu dem Mann geführt. Die tote Jugendliche aus Barsinghausen war am Sonntag in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden.