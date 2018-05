Soldaten in Ouagadougou. Quelle: Ludivine Laniepce/AP/dpa

Bei einem Anschlag in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Burkina Faso sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff richtete sich gegen die Zentrale der Streitkräfte und die französische Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou. Das sagte ein Regierungssprecher.



Die frühere französische Kolonie grenzt an die Sahelzone. Diese dient mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz IS verbundenen Gruppen als Rückzugsgebiet. Extremisten starten von dort Überfälle.