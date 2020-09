Feuerwehrleute sind in Schutzanzügen im Einsatz.

Quelle: Matthias Strauß/dpa

Nach zwei ungeklärten Todesfällen bei einem Paketdienstleister in Sachsen-Anhalt an einem Tag haben Testgeräte an einem der untersuchten Pakete geringste Mengen eines handelsüblichen Stoffes angezeigt. Dieser könnte laut Polizei in großen Mengen gefährlich sein.



In dem Transporter hatte ein Hermes-Mitarbeiter in Haldensleben unmittelbar vor seinem Tod Pakete ausgeliefert. Die Untersuchung dauere deshalb an, sagte ein Polizeisprecher. Alle darin verbliebenen Pakete müssten noch geöffnet werden.