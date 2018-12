Der Vorfall ereignete sich im Osten Chinas. Archivbild

In China ist ein entführter Bus in eine Gruppe Fußgänger gerast. Mindestens fünf Menschen seien getötet und 21 weitere verletzt worden, berichteten Staatsmedien. Ein mit einem Messer bewaffneter Verdächtiger sei festgenommen worden.



Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Longyan in der östlichen Provinz Fujian. Unter den fünf Toten sei ein Polizist, berichtete die Lokalzeitung "Minxi Ribao". Über das Motiv oder die Identität des Mannes wurde bisher nichts bekannt.