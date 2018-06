New York Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Bei einer Terrorfahrt mit einem Pick-up-Truck in New York sind mindestens acht Menschen getötet worden. Zwölf Menschen wurden verletzt. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit seinem Miet-Truck in Manhattan über einen Fuß- und Radweg, teilten die Behörden mit.



Vor einer Schule in der Nähe des World Trade Centers kollidierte der Truck mit einem Schulbus. Der Fahrer stieg aus und fuchtelte mit zwei harmlosen Waffen herum. Ein Polizist schoss dem Mann in den Bauch, er wurde festgenommen.