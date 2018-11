Sicherheitskräfte der afghanischen Armee

Quelle: Reuters

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Militärbasis im ostafghanischen Chost sind mindestens 22 Soldaten getötet worden. Der Attentäter habe sich während des Freitagsgebets in der Moschee der Basis in die Luft gesprengt, sagte der Provinzrat Dschan Mir Sasai. Er soll eine Armee-Uniform getragen haben.



Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand. Mindestens 33 Soldaten seien verwundet worden. Erst letzte Woche wurden bei einem Angriff in Westafghanistan mindestens 38 Sicherheitskräfte getötet.