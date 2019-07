Sanitäter transportieren Verletzte nach einer Bombenexplosion.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Nur zwei Tage nach einem verheerenden Sprengstoffanschlag in Mogadischu ist die somalische Hauptstadt nach Polizeiangaben erneut von einer Explosion erschüttert worden. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet worden, sagte ein Polizeioffizier.



Zudem sei der Bürgermeister von Mogadischu verletzt worden. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Selbstmordattentat handelte. In Mogadischu waren erst am Montag 17 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 weitere verletzt worden.