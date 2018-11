Gedenkmarsch in Marseille. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Beim Gedenkmarsch für die Opfer des Häusereinsturzes in Marseille sind drei Menschen durch einen Balkonabsturz leicht verletzt worden. Das Gebäude wurde evakuiert. Es bestehe aber keine Einsturzgefahr, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichten.



Am Montag waren bei dem Einsturz der Wohnhäuser in der Hafenstadt acht Menschen ums Leben gekommen. Einwohner protestierten nun gegen die Wohnungspolitik der Stadt. Die zusammengestürzten Häuser waren völlig marode.