Ein Schweinswal schwimmt im Meer.

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Nach Berichten über mehr als ein Dutzend tote Schweinswale nach einer Minensprengung in der Ostsee hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) einen Verzicht auf solche Sprengungen gefordert. "Die Sprengungen der Marine gefährden den Bestand der streng geschützten Schweinswale in der Ostsee", erklärte Albrecht am Sonntag in Kiel.



Er forderte den Bund auf, "umgehend auf Alternativen zur Sprengung von Munition im Meer zu setzen". Stattdessen sollten Projekte etwa zur Unterwasserentschärfung mit Hilfe von Robotern finanziell gefördert werden. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) müsse den internationalen Schutzstatus der Schweinswale endlich achten und auf Sprengungen von Munition verzichten, forderte der Grünenpolitiker.