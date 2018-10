Bei Unwettern in Italien sind bisher mindestens zehn Menschen gestorben. Wegen der Unwetter wurden in der nordwestlichen Region Ligurien alle Häfen geschlossen. Auch der internationale Flughafen Cristoforo Colombo in Genua war dicht. In vielen Küstenregionen trafen bis zu zehn Meter hohe Wellen auf Land. Viele Orte standen unter Wasser.



Eine Sprecherin der EU-Kommission sprach Italien ihre Anteilnahme aus. Die EU sei "bereit, jede erdenkliche Unterstützung und Hilfe zu bieten".