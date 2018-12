Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Bei einem Amoklauf in einer Kirche in Brasilien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann habe in der Kathedrale von Campinas im Bundesstaat Sao Paulo das Feuer eröffnet und vier Menschen erschossen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Danach habe er sich selbst getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt.



"Es war schrecklich, eine große Tragödie", sagte ein Kirchenmitarbeiter der Zeitung "O Globo". Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.