Mehrere Waggons seien entgleist, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Verweis auf Angaben der türkischen Regierung. Medienberichten zufolge war der Zug in Edirne an der Grenze zu Griechenland gestartet und mit 360 Passagieren an Bord auf dem Weg nach Istanbul gewesen. In der Provinz Tekirdag sei er dann entgleist.