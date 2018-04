Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in der Innenstadt. Quelle: -/dpa

In Münster sind mehrere Menschen gestorben, als ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fuhr. "Es gibt Tote und Verletzte", schrieb die Polizei auf Twitter. Die Polizei rief die Bevölkerung zu besonnenem Handeln auf. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie mit. "Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort."



Der Mann, der in die Menschenmenge gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich selbst umgebracht, bestätigte die Polizei.