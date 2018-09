Taliban-Angriff auf die Peshawar-Universität in Pakistan am 01.12.2017 Quelle: epa

Bei einem Angriff der pakistanischen Taliban auf ein Studentenheim in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sind mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter auch alle fünf Angreifer, berichtete ein Sprecher der Polizei. Kliniken meldeten 37 Verletzte.



In Pakistan wird am Freitag der Geburtstag des Propheten Mohammed gefeiert, weshalb viele der Bewohner das Gebäude noch nicht verlassen hatten. Laut Polizei hätten die Angreifer Burkas getragen, als sie das Gebäude stürmten.