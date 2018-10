Synagoge in Pittsburgh. Quelle: Pam Panchak/Pittsburgh Post-Gazette via AP/dpa

In der "Tree-of-Life"-Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen erschossen worden. "Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Tatort vor Journalisten. Drei Polizisten seien angeschossen, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.



In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben viele Menschen jüdischen Glaubens. Vor der Synagoge fuhr ein großes Polizeiaufgebot auf. Menschen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Einzelheiten blieben zunächst völlig unklar.