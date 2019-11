Retter suchen in Trümmern nach Verschütteten.

Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Ein schweres Erdbeben hat den Westen Albaniens erschüttert. In Tirana, der Hafenstadt Durres und einigen Landgemeinden stürzten Häuser ein. Menschen liefen in Panik auf die Straße. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben, bestätigten die Behörden. Regierungsstellen sprachen von mindestens 600 Verletzten.



Zahllose Menschen werden noch unter Trümmern vermutet. Es war das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in dem kleinen Balkanland. Die EU aktivierte ihren Katastrophenschutzmechanismus.