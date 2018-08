Syrische Soldaten in einem zerstörten Haus. (Archivbild) Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Bei einer Anschlagsserie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind nach Angaben von Aktivisten im Süden Syriens mehr als 70 Menschen getötet worden. Zudem seien mehr als 30 weitere Menschen verletzt worden.



Allein in der Stadt Sweida hätten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. In der gleichnamigen, von der Regierung kontrollierten Provinz habe es zudem weitere Anschläge in Dörfern gegeben.