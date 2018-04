Die gekenterten Boote schwimmen im Wasser nach dem Unglück. Quelle: CHINATOPIX/AP

Mindestens elf Menschen sind bei einem Unglück mit zwei Drachenbooten in dem Touristenort Guilin in Südchina gestorben. Sechs wurden noch vermisst. Das Unglück passierte beim Training für die jährlichen Rennen zum Drachenbootfest. Die zwei Boote kenterten auf dem Fluss Taohuajiang.



57 Paddler seien ins Wasser gefallen, berichtete das Staatsfernsehen. Zwei Gerettete seien ins Krankenhaus gebracht worden und in stabilem Zustand. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an.