Wirbelstürme sind am Golf von Bengalen keine Seltenheit, vor allem zwischen April und November. In Odisha - damals Orissa - kamen 1999 mehr als 10.000 Menschen ums Leben. Damals hatte der Wind eine Geschwindigkeit von 260 Stundenkilometern erreicht. Seitdem gelten die Sicherheitsvorkehrungen in dem Bundesstaat allerdings als deutlich verbessert. Nach Einschätzung der Zeitung "Times of India" ist es diesem Fortschritt und deutlich präziseren Wettervorhersagen zu verdanken, dass "Fani" nicht deutlich mehr Menschen zum Opfer fielen.