Rettungskräfte arbeiten an der Bergung von vermissten Personen.

Quelle: Maxim Shmakov/AP/dpa

Eine Gasexplosion in Magnitogorsk mit vier Toten und Dutzenden Vermissten am Silvestertag hat Russland erschüttert. Präsident Wladimir Putin flog aus seinem Urlaubsort Sotschi in die Stadt am Ural, um sich über die Rettungsarbeiten zu informieren.



Die Explosion hatte einen ganzen Aufgang eines Wohnblocks wie ein Kartenhaus zusammenstürzen lassen. In den Trümmern suchten Retter in einem Wettlauf mit der Zeit nach Verschütteten, weil den Überlebenden bei 20 Grad Frost der Tod durch Erfrieren drohte.