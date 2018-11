Ich zünde manchmal eine Kerze an und denke an sie, einmal pro Woche gehe ich zum Grab. Gisbert Heppel

Heute geht es den Heppels eigentlich gut. "Den Umständen entsprechend", fügt Gisbert Heppel hinzu. Inzwischen gibt es sogar Tage, an denen er nicht an seine Tochter denkt. Doch schließen wird sich die Lücke nie, die Carolin hinterlassen hat. Der Schmerz bleibt, er verändert sich nur. Das sagen alle Eltern. "Ich zünde manchmal eine Kerze an und denke an sie, einmal pro Woche gehe ich zum Grab", sagt der 60-Jährige. "Meine Frau tut das sehr selten. Wir haben beide gelernt zu akzeptieren und zu respektieren, dass wir unterschiedlich mit unserer Trauer umgehen."



So seltsam es klingt, in der Tragödie liegen auch heilsame Kräfte. Sie führen manchmal dazu, dass sich eine Familie enger zusammenschließt. Tiefe Gefühle werden offener gezeigt. Rollen werden überprüft. Neue Werte entstehen. Respekt und Achtsamkeit, der Blick wird auf das wirklich Wichtige im Leben gerichtet. Die Familienmitglieder können ihre eigene Stärke neu entdecken oder wiederfinden, und erfahren, dass man in der Verzweiflung nicht versinkt, sondern sie auch besiegen kann.