Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi will die getöteten Gläubigen mit einem Mausoleum ehren. Wo die Gedenkstätte stehen soll und wer sie bauen wird, ging aus der Stellungnahme Al-Sissis von diesem Samstag nicht hervor. Sie zeigt jedoch die tiefe Trauer der Regierung über den Tod so vieler Menschen beim schlimmsten islamistischen Anschlag in der modernen Geschichte Ägyptens.