Rettungskräfte am Unglücksort.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Drei Tage nach dem Einsturz eines hohen Wohnhauses in Istanbul ist die Zahl der Toten auf 17 gestiegen. Unter den zuletzt geborgenen Leichen war auch die eines einjährigen Mädchens, berichtete Innenminister Süleyman Soylu laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu.



14 Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden. Sieben von ihnen werden noch auf Intensivstationen in Krankenhäusern betreut. Das Haus im Stadtteil Kartal war am Mittwoch aus unbekannten Gründen in sich zusammengefallen.