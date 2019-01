Gedenkmarsch für toten Bürgermeister Adamowicz. Archivbild

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz haben Polen gegen Hass und Gewalt demonstriert. In Warschau versammelten sich Tausende unter dem Motto "Stopp dem Hass", wie die Agentur PAP meldete. Ähnliche Trauerkundgebungen fanden in weiteren Städten statt.



In Danzig sagte der polnische EU-Ratspräsident, Donald Tusk, PAP zufolge: "Ich verspreche Dir heute, lieber Pawel, dass wir für Dich unser Danzig, unser Polen und unser Europa von Hass befreien werden."