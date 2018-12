Bushs Hund ruht vor dem Sarg.

Quelle: dpa

Der Assistenzhund des verstorbenen Ex-Präsidenten George Bush erweist seinem Herrchen die letzte Ehre. Der Hund liegt vor dem Sarg seines toten Herrchens. Bushs Sprecher Jim McGrath schrieb auf Twitter: "Mission erfüllt".



Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben. Er litt an Parkinson. Der Labrador-Retriever mit dem Namen Sully war sein "Service Dog". So half er, heruntergefallene Sachen aufzuheben oder Türen zu öffnen und zu schließen.