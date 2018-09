Demonstration in Köthen. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

An einer Kundgebung nach dem Todesfall in Köthen haben etwa 2.500 Menschen teilgenommen. Das teilte das Lagezentrum des Innenministeriums mit. Viele der Teilnehmer waren Aufrufen rechter Gruppierungen gefolgt. Nach Angaben des Landrats waren aber auch viele Köthener gekommen.



Nach einem Streit war ein 22 Jahre alter Deutscher an akutem Herzversagen gestorben, zwei Afghanen wurden festgenommen. Angesichts der Erfahrungen von Chemnitz hatte die Polizei Verstärkung erhalten.