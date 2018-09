Tatort in Köthen. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Todesfall in Köthen sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer sind afghanische Staatsbürger.



Sie sollen in der Nacht zu Sonntag mit anderen Männern aneinandergeraten sein. Dabei starb ein 22 Jahre alter deutscher Staatsbürger. Laut Obduktion starb er an Herzversagen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.