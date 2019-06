Toter Regierungspräsident Lübcke - Mann freigelassen. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Der im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Gewahrsam genommene Mann ist wieder entlassen worden. "Er wurde befragt und konnte danach gehen", sagte ein Polizeisprecher.



Es habe nach eingehender Befragung "keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung" gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann sei bis in die späten Abendstunden am Samstag befragt worden und nun wieder auf freiem Fuß. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.