Die Leiche wurde in der Nähe des Schulzentrums entdeckt. Quelle: Markus Klümper/dpa

Nach dem Fund eines toten 16-jährigen Schülers in einem Wald im Sauerland versucht die Mordkommission die Todesursache zu ermitteln. Das teilte die Polizei mit. Am Dienstag war der Jugendliche als vermisst gemeldet worden.



Zeugenaussagen hatten die Ermittler dann zum Fundort der Leiche geführt. Sie wurde am Mittwoch unweit des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden. Der Teenager sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule hatte er zuvor geschwänzt.