Ein ägyptischer Polizist in Kairo. Archivbild

Quelle: Mohamed Hossam/EPA/dpa

Bei einer Explosion vor einer Kirche in Ägypten ist ein Polizist getötet worden. Zwei weitere Polizisten wurden laut Sicherheitskreisen vor der koptisch-christlichen Kirche im Kairoer Stadtteil Nasr City verletzt. Die Explosion ereignete sich, als die Polizisten einen Sprengsatz entschärfen wollten.



Die christliche Minderheit der Kopten, die am Montag Weihnachten feiert, ist in Ägypten oft Ziel von Angriffen. Im November starben bei einem Anschlag auf einen Pilgerbus sieben Menschen.