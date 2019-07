Ein Polizist am Tatort.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Bei Schüssen auf ein Nachbarschaftsfest in New York ist ein Mann getötet worden. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ihr Zustand sei teilweise kritisch. Die Schüsse fielen im Viertel Brownsville in Brooklyn, wo sich zu dieser Zeit Hunderte Menschen bei dem Fest aufhielten.



Die relativ hohe Kriminalitätsrate in dem Problemviertel war seit letztem Jahr zurückgegangen. Brownsville wird als Positivbeispiel im Kampf gegen Gewalt gepriesen.