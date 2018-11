In der vergangenen Woche nun hat sie den Briten schwarz auf weiß eröffnet, was Brexit im sanftesten Falle heißen wird. Die Erkenntnis, dass es einen wirtschaftlich vertretbaren Brexit nur über politische Konzessionen gibt, hatten vernünftige Konservative früh, Theresa May etwas später. Doch einige ihrer Kollegen träumen weiter. Behaupten nach wie vor, Großbritannien könne aus der EU austreten, die Vorteile des Clubs genießen, reibungslosen Handel mit der EU treiben und sich von unangenehmen Verpflichtungen lösen. 18 Monate lang hat Theresa May, die quälend zähen Verhandlungen geleitet, hat darum gekämpft, den größten gemeinsamen Nenner zu ermitteln, und nun finden ihn doch alle zu klein.