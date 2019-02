Wembley-Stadion: Tottenham - Fulham

Quelle: imago

Tottenham Hotspur bleibt vor dem Champions-League-Duell mit dem Tabellenführer der Bundesliga in der heimischen Liga auf Erfolgskurs und hat seine Siegesserie ausgebaut. Mit dem 3:1 (1:0) gegen Leicester City gelang den Londonern am Sonntag der vierte Sieg in der Premier League in Serie.



Damit sind die Spurs, die am Mittwoch in Wembley den BVB zum Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse empfangen, als Tabellendritter weiter im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft. Fünf Punkte trennen das Team von Trainer Mauricio Pochettino von der Spitze.