Daley Blind (m), Heung-Min Son (r) und Moussa Sissoko

Tottenham Hotspur hat dank Dreifach-Torschütze Lucas Moura das Außenseiter-Märchen von Ajax Amsterdam beendet und kämpft nun in einem englischen Duell mit dem FC Liverpool um die europäische Fußball-Krone. Die Spurs erreichten ihr erstes Champions-League-Endspiel (1. Juni in Madrid) durch einen 3:2-Sieg bei Ajax Amsterdam.



Die Spurs schafften als erst zweiter Verein in der Historie der Königsklasse den Final-Einzug trotz einer Hinspiel-Niederlage zu Hause - und machten dabei sogar noch einen 0:2-Pausenrückstand wett.