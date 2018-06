Rekordmann: Harry Kane Quelle: reuters

Der englische Nationalstürmer Harry Kane hat den Rekord für die meisten Premier-League-Tore in einem Kalenderjahr verbessert. Für Tottenham Hotspur erzielte Kane beim 5:2 gegen den FC Southampton im Londoner Wembleystadion seine Treffer 37 bis 39 seit dem 1.Januar 2017. Auch seine sechs Dreierpacks innerhalb eines Jahres sind ein Rekord in der höchsten englischen Spielklasse.



Wettbewerbsübergreifend hat Kane dieses Jahr in 52 Pflichtspielen 56 Mal getroffen und ist damit Europas erfolgreichster Torschütze. Er überholte Lionel Messi vom FC Barcelona, der für 54 Tore 63 Partien benötigte.