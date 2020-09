Simon Geschke

Quelle: dpa

Radprofi Simon Geschke (CCC Team) hat die Tour Down Under durch Südaustralien als Dritter der Gesamtwertung beendet. Durch seinen siebten Platz auf der abschließenden sechsten Etappe über 151,5 Kilometer von McLaren Vale nach Willunga Hills fuhr der Berliner vom siebten Platz noch auf das Podium.



Sieger der Rundfahrt wurde zum zweiten Mal der Australier Richie Porte (Trek-Segafredo), der am Schlusstag den zweiten Platz hinter Matthew Holmes aus Großbritannien (Lotto Soudal) belegte. Porte hatte am Ende einen Vorsprung von 25 Sekunden auf Diego Ulissi aus Italien (UAE Team Emirates) und Geschke.