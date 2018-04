CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mit mehr als 200 Teilnehmern hat die neue CDU-Generalsekrtärin Annegret Kramp-Karrenbauer im Südwesten ihre Tour durch die CDU-Basis begonnen. "Wir wollen zuhören. Wir wollen wissen, was Sie umtreibt", sagte Kramp-Karrenbauer in Konstanz.



"Nur, wenn wir es genau wissen, können wir auch eine gute Politik darauf aufbauen." Konstanz ist die erste Station auf der Reise der Politikerin - mehr als 40 weitere Städte sollen folgen. Bis 2021 will die Partei ein neues Grundsatzprogramm auflegen.