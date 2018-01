Juso-Chef Kevin Kühnert. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Jusos wollen nach Abschluss der Sondierungen von Union und SPD Widerstand gegen eine Neuauflage der Großen Koalition mobilisieren. Juso-Chef Kevin Kühnert will dafür unter anderem durch mehrere SPD-Landesverbände touren, sagte er.



Die Parteispitze werde nach den Sondierungen auch an der Basis für ihren Kurs werben. Nötig sei ein Wettstreit der Argumente. "Das Bundestagswahlergebnis steht nach wie vor, und das war eine klare Absage an eine Große Koalition. Das gilt weiter", so Kühnert.