Reporter Christian Semm (links) und Juri, der "Joker" (rechts).

Nicht weit entfernt von diesem Strand herrscht der "Joker". Eigentlich heißt er Juri und betreibt einen Campingplatz. Der Ort, ein altes Pionierlager aus Sowjetzeiten. Juri hat es zufällig entdeckt und wiederbelebt. Und auch heute gelten hier noch eiserne Regeln. "Erhole Dich selbst und störe dabei nicht die anderen", so Jokers Gesetz. Wer das nicht akzeptiert, fliegt raus, oder darf erst gar nicht rein. "Nach 22 Uhr darf nicht mehr gesprochen werden, die Zelte sind ja nah beieinander und das stört die Nachbarn. Wenn die Leute reden, können die Kinder nicht schlafen. Auch Musik ist verboten. Am Tag und in der Nacht. Die Leute genießen die Stille, deshalb kommen sie hierher", erzählt uns der Joker. All das mag auf den ersten Blick etwas hart wirken, doch seine Gäste lieben das. Campen. Strand. Ruhe. Für umgerechnet acht Euro am Tag.